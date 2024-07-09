Жилой дом загорелся этой ночью под Воскресенском

Жилой дом загорелся минувшей ночью в селе Конобеево под Воскресенском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям ближе к четырем часам утра. К тушению привлекли двенадцать человек и три единицы техники.

Других подробностей происшествия не приводится, в главке добавили, что информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе загорелся подвал пятиэтажного многоквартирного дома.