Житель Балашихи, устроивший пожар с тремя погибшими, предстанет перед судом

Безопасность
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Фото: [Unsplash]

Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который устроил пожар в квартире, в результате которого погибли три человека.

Преступление произошло в октябре прошлого года в Балашихе. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поджег квартиру. Два человека, которые находились внутри, пытаясь спастись, спрыгнули с балкона. Позднее они скончались в больнице от полученных ожогов. Еще одна женщина насмерть отравилась угарным газом, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Помимо этого, в ходе расследования выяснилось, что в июле прошлого года обвиняемый вместе с соучастниками совершил кражу из квартиры в Москве. В жилище злоумышленники проникли под видом сантехников.

Уточняется, что дело по существу рассмотрит Московский областной суд.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Пушкино получила шесть лет колонии за организацию убийства супруга.

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