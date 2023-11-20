Заказавшую убийство мужа жительницу Подмосковья приговорили к шести годам колонии

Жительницу подмосковного Пушкино приговорили к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года за организацию убийства по найму, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года женщина на почве личной неприязни к экс-супругу решила организовать его убийство. Найти исполнителей она попросила своего знакомого, который и сообщил о планах злоумышленницы в правоохранительные органы.

Этим летом женщина встретилась с предполагаемым киллером и передала ему аванс в размере пяти тысяч рублей, а также ключи от квартиры. Через несколько дней подставной исполнитель убийства передал заказчице мобильный телефон и портмоне жертвы, а также предоставил ей фотографии.

После перевода всей сумму заказчицу убийства задержали. Свою вину она признала в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который пытался зарезать свою супругу.