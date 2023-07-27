Житель Бурятии за деньги осквернил памятник герою Великой Отечественной войны

Он облил краской монумент, а затем сфотографировал его. Фото он отправил в качестве отчета заказчику.

Акт вандализма был обнаружен 6 июля. Сотрудники парка имени Сергея Орешкова, который расположен в Улан-Удэ, обнаружили, что памятник Герою Советского Союза был за ночь залит черной краской. Они тут же обратились к правоохранителям, и те взялись расследовать это дело. Они вышли на след злоумышленника и задержали его.

Оказалось, что акт вандализма совершил 47-летний мужчина. Он через мессенджер получил задание сделать это. После отчета о совершении преступления на его счет была перечислена оплата в иностранной валюте.

«Обвиняемый вступил в переписку с неизвестным абонентом и получил поручение совершить действия, направленные на осквернение памятника», - заявили представители Следственного комитета.

Их точку зрения привело ТАСС. После выполнения первого задания злоумышленник получил повторное задание, схожее с первым. И только задержание не дало ему совершить новое преступление.