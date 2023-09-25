Житель Егорьевска на почве ревности застрелил мужчину из ружья

В Егорьевске предъявили обвинение в убийстве местному жителю, который на почве ревности застрелил мужчину. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

Инцидент произошел ночью в воскресенье. Житель в возрасте 36 лет находился на балконе квартиры, а 45-летний потерпевший – на улице. Между мужчинами вспыхнула ссора: обвиняемый приревновал сожительницу к ее экс-супругу.

В ходе ссоры злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья в ключицу потерпевшего. В результате тот скончался на месте.

В рамках расследования проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.