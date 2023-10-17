Житель Екатеринбурга из-за пожара выпрыгнул с восьмого этажа и погиб

В 12-этажном жилом доме сегодня рано утром произошло возгорание. Пожарные приступили к эвакуации жильцов, но не успели спасти всех.

По данным правоохранителей, пожар случился на 8-м этаже около 4 часов утра. Общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров. Одному из местных жителей пришлось прыгнуть из окна в попытке спастись от огня.

«В результате падения из окна квартиры погиб мужчина 1988 года рождения», - сообщили представители региональной прокуратуры.

Их слова привело ТАСС. Огнеборцы по приезду приняли все меры по эвакуации людей, они при помощи специальных устройств спасли 16 человек. Среди спасенных – четверо детей. Затем они приступили к тушению пожара. Всего в его ликвидации было задействовано 32 человека, их поддерживали 10 единиц специальной техники.