Житель Краснодарского края получил срок в колонии за ложное сообщение о заминированном здании
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Он позвонил в экстренные службы и заявил, что в местном кафе заложена бомба, которая подготовлена к взрыву.
Такую «шутку» житель Апшеронска провернул в августе прошлого года. Силовики нагрянули в кафе с обыском, но никаких следов взрывчатки не обнаружили. Уже на следующий день они установили личность «лжеминера». Тот в свое оправдание заявил, что был сильно пьян и не осознавал, что делает. Суд не поверил ему и признал виновным.
«Апшеронским районным судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщила в своем микроблоге объединенная пресс-служба судов региона.
Апелляционный суд признал законность приговора, он уже вступил в силу.