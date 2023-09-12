Житель Краснодарского края получил срок в колонии за ложное сообщение о заминированном здании

Он позвонил в экстренные службы и заявил, что в местном кафе заложена бомба, которая подготовлена к взрыву.

Такую «шутку» житель Апшеронска провернул в августе прошлого года. Силовики нагрянули в кафе с обыском, но никаких следов взрывчатки не обнаружили. Уже на следующий день они установили личность «лжеминера». Тот в свое оправдание заявил, что был сильно пьян и не осознавал, что делает. Суд не поверил ему и признал виновным.

«Апшеронским районным судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщила в своем микроблоге объединенная пресс-служба судов региона.

Апелляционный суд признал законность приговора, он уже вступил в силу.