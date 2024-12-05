Житель Красногорска задушил жену из-за того, что та хотела развестись
Фото: [Медиасток.рф]
Житель Красногорска задушил супругу из-за того, что та планировала подать на развод. Мужчину задержали, передает ГСУ СК России по Подмосковью.
Инцидент произошел 3 декабря в одной из квартир города. Мужчина 1983 года рождения поссорился со своей 41-летней женой. Причиной конфликта стало то, что женщина хотела развестись.
В ходе ссоры мужчина задушил супругу. После этого он покинул квартиру и скрылся.
В ходе расследования удалось установить причастность злоумышленника к совершению преступления. Мужчину задержали.