Житель Красногорска задушил жену из-за того, что та хотела развестись

Житель Красногорска задушил супругу из-за того, что та планировала подать на развод. Мужчину задержали, передает ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел 3 декабря в одной из квартир города. Мужчина 1983 года рождения поссорился со своей 41-летней женой. Причиной конфликта стало то, что женщина хотела развестись.

В ходе ссоры мужчина задушил супругу. После этого он покинул квартиру и скрылся.

В ходе расследования удалось установить причастность злоумышленника к совершению преступления. Мужчину задержали.