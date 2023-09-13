Житель Красноярского края получил семь лет колонии за призывы уничтожить Крымский мост

Он агитировал за это в социальной сети, неоднократно размещая посты на данную тему.

Мужчина, проживавший в городе Канске, также призывал расправляться с русским населением. Агитацию по этому поводу он вел в социальной сети «Одноклассники», что подпало под статью о публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности.

«Размещал сообщения, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста», - заявили о его действиях представители Федеральной службы безопасности.

Суд вынес свое решение. Злоумышленник получил 7 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.