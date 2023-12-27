Житель Омска получил пятнадцать лет колонии за поджог машин с символами Z

Мужчина совершил в Октябрьском районе города целую серию поджогов автомобилей, на которых был нанесен символ Z. Это произошло в ноябре прошлого года. А потом он попытался лишить электроснабжения ряд жилых домов, промышленных предприятий и противотуберкулезный диспансер. С этой целью он сделал попытку спалить трансформаторную будку, но был взят с поличным на месте преступления.

«Оказать влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине», - такова была цель злоумышленника по утверждению представителей Федеральной службы безопасности.

Их слова привели РИА Новости. 1-й Восточный окружной суд признал его виновным в умышленных поджогах и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые 5 лет его будут содержать в тюрьме, а затем – в колонии строгого режима.