Житель Подмосковья избил до смерти пожилую мать

Жителю Подмосковья предъявили обвинение в причинении тяжких травм своей 61-летней матери, повлекших ее смерть, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в конце позапрошлой недели в доме на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Сын пенсионерки избил ее в ходе семейной ссоры. Пожилая женщина умерла на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи допросили свидетелей и обвиняемого. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья забил до смерти супругу собачьим ошейником с металлической пряжкой.