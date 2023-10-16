Житель Подмосковья получил восемь лет колонии за убийство супруги собачьим ошейником

Преступление произошло в июне этого года в загородном доме. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой. В ходе конфликта он более сорока раз ударил ее ногами и кулаками. При этом в руке во время нанесения увечий у него был зажат собачий ошейник с металлической пряжкой.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Уточняется, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске задержали местного жителя, который чуть не убил свою сожительницу.