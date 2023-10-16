Житель Подмосковья получил восемь лет колонии за убийство супруги собачьим ошейником
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Наро-Фоминский городской суд приговорил жителя Подмосковья к восьми годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Преступление произошло в июне этого года в загородном доме. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой. В ходе конфликта он более сорока раз ударил ее ногами и кулаками. При этом в руке во время нанесения увечий у него был зажат собачий ошейник с металлической пряжкой.
Женщина скончалась на месте от полученных травм. Уточняется, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Воскресенске задержали местного жителя, который чуть не убил свою сожительницу.