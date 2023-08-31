Житель Подмосковья зарезал знакомую канцелярским ножом

Житель Подмосковья в возрасте 29 лет зарезал свою 54-летнюю знакомую канцелярским ножом. Мужчине предъявили обвинение в убийстве, сообщили в ГСУ СКР по региону.

По информации ведомства, преступление было совершено возле подъезда одного из домов Зарайска. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора на фоне личной неприязни.

В ходе конфликта мужчина ударил знакомую канцелярским ножом в область шеи. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Злоумышленника задержали в тот же день. В ходе допроса он во всем сознался. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.