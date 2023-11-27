Житель Приморья отрезал приятелю ухо и стал виновником его смерти

Между двумя мужчинами завязалась ссора, и один из них отрезал другому ухо. Раненый истек кровью.

Инцидент произошел во Владивостоке в ночь с 24 на 25 ноября. Там на улице Крыгина поссорились два знакомых. Один из них дважды ударил своего оппонента по лицу, а затем вытащил нож и отсек ему ухо. Тот в итоге скончался.

«От обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего», - указали причину смерти представители региональной прокуратуры.

Их слова привели РИА Новости. Против 33-х летнего злоумышленника возбудили уголовную статью об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Его поместили под стражу на ближайшие два месяца.