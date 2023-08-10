Житель Самарской области фотографировал военные эшелоны и передавал сведения украинским спецслужбам

Правоохранители установили, что гражданин России делал фотоснимки воинских составов на железной дороге и отправлял их на Украину. Он добавлял к фото свои комментарии, в которых указывал место съемки и называл количество отправляемой боевой техники.

«Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность жителя Самарской области, причастного к государственной измене», - заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Это заявление привело ТАСС. Злоумышленнику грозит солидный срок лишения свободы. За государственную измену он может получить от 12 лет колонии вплоть до пожизненного заключения.