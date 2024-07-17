Жителей Подмосковья предупредили о грозе и ливнях до утра четверга
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
В Подмосковье прогнозируется ухудшение погодных условий, предупредили в ГУ МЧС России по Московской области.
По данным синоптиков Росгидромета, в регионе ожидаются сильные дожди и гроза. Непогода накроет Подмосковье в ночь на четверг и сохранится до утра.
Жителей региона призвали быть предельно внимательными при нахождении на улице.
Ранее сообщалось, что в Московской области госпитализировали 29-летнюю женщину, в которую ударила молния. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.