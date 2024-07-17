Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после удара молнии в Подмосковье — СМИ
«МК»: женщина попала в больницу после удара молнии в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье 29-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после удара молнии, сообщает «МК: срочные новости».
По информации издания, все произошло накануне в деревне Островцы в Раменском округе. Пострадавшая возвращалась с работы вместе с мужем.
Разряд молнии попал в женщину прямо у подъезда жилого дома. После этого она потеряла сознание.
Ранее в подмосковной Балашихе 63-летнего мужчину убило ударом молнии, когда он переходил дорогу с зонтом в руках.