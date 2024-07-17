В Подмосковье 29-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после удара молнии, сообщает «МК: срочные новости» .

По информации издания, все произошло накануне в деревне Островцы в Раменском округе. Пострадавшая возвращалась с работы вместе с мужем.

Разряд молнии попал в женщину прямо у подъезда жилого дома. После этого она потеряла сознание.

Ранее в подмосковной Балашихе 63-летнего мужчину убило ударом молнии, когда он переходил дорогу с зонтом в руках.