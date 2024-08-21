Жителей Подмосковья предупредили о схеме мошенничества, связанной с покупкой товаров для школы

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей о новой схеме мошенничества, которая связана с покупкой товаров для школы.

Так, злоумышленники рассылают гражданам письма о розыгрышах или распродажах учебников, одежды, канцелярских товаров для школьников. Рассылки поступают посредством электронных писем или SMS.

В таких сообщениях содержится фишинговая ссылка, которая ведет на якобы интернет-магазин. После оплаты на этих сайтах продавцы перестают выходить на связь, а товары покупателю так и не поступают. Более того, существует риск загрузить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, с помощью которого мошенники могут получить доступ к личным данным жертвы.

Жителей региона призвали совершать покупки исключительно на проверенных сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам. Помимо этого рекомендуется проверять имена доменов сайта в письмах о распродажах.