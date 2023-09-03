Жителей Подмосковья призывают не купаться в холодной воде

Сентябрь встретил жителей Подмосковья теплой погодой, однако вода уже успела остыть. Поэтому спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказывают об опасностях купания в холодной воде. Отмечается, что световой день стал заметно короче, а значит солнечные лучи не успевают хорошо прогреть воду.

«Когда человек погружается в холодный водоем, сначала реагирует кожа. Чтобы снизить потерю тепла, сосуды сужаются, а давление и сердечный ритм при этом увеличиваются, то есть страдает сердечно-сосудистая система. К тому же не забываем про судороги, которые становятся следствием переохлаждения», — рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

Сергей Прокопюк добавил, что для того, чтобы купаться в холодной воде нужна соответствующая подготовка, а бравада отчаянных ныряльщиков часто приводит к печальным последствиям.

При этом смельчаки решают вопрос кардинально — сразу ныряют с головой. Такие прыжки в воду могут привести к остановке сердца или инсульту. Еще одной причиной трагедии может стать холодовый шок. Возникает рефлекторная остановка дыхания, при которой возможна потеря сознания, и человек тонет. Это происходит молниеносно.