Жителей Подмосковья призывают не купаться в холодной воде
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Сентябрь встретил жителей Подмосковья теплой погодой, однако вода уже успела остыть. Поэтому спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказывают об опасностях купания в холодной воде. Отмечается, что световой день стал заметно короче, а значит солнечные лучи не успевают хорошо прогреть воду.
«Когда человек погружается в холодный водоем, сначала реагирует кожа. Чтобы снизить потерю тепла, сосуды сужаются, а давление и сердечный ритм при этом увеличиваются, то есть страдает сердечно-сосудистая система. К тому же не забываем про судороги, которые становятся следствием переохлаждения», — рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.
Сергей Прокопюк добавил, что для того, чтобы купаться в холодной воде нужна соответствующая подготовка, а бравада отчаянных ныряльщиков часто приводит к печальным последствиям.
При этом смельчаки решают вопрос кардинально — сразу ныряют с головой. Такие прыжки в воду могут привести к остановке сердца или инсульту. Еще одной причиной трагедии может стать холодовый шок. Возникает рефлекторная остановка дыхания, при которой возможна потеря сознания, и человек тонет. Это происходит молниеносно.
«Риск смерти увеличивается, если перед купанием употреблялись спиртные напитки, даже слабоалкогольные. Поэтому нередко жертвами водоемов становятся совершенно здоровые молодые люди. Купание в холодной воде несет в себе достаточно много опасностей, о которых мы даже не задумываемся. Поэтому лучше не рисковать, ведь вода ошибок не прощает», — заключил Сергей Прокопюк.