Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Есть такая профессия — Родину защищать»

В период с 25 октября по 20 декабря Министерством обороны РФ проводится V Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!».

Цель акции — адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения Минобороны РФ о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных Силах РФ.

В ведомстве для подготовки офицеров развернута сеть высших военно-учебных заведений (ВВУЗы), которая включает 38 ВВУЗов (военных учебно-научных центров — 3, военных академий — 13, военные университеты — 2, военных училищ — 13, военный институт — 1) и 6 филиалов.

Обучение в ВВУЗах проходит по всем необходимым военным специальностям. В них обучают по всему спектру необходимых военных специальностей, в том числе командной, военно-инженерной, военно-медицинской и военно-гуманитарной направленности.

Подготовка организована не по программам бакалавриата, а по программам специалитета, что позволяет получить фундаментальную теоретическую подготовку и практические навыки и умения, необходимые высококвалифицированному специалисту.

В качестве кандидатов на обучение курсантами по программам высшего образования рассматриваются граждане, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование. Это граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу; граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие по призыву, до достижения ими возраста 24 лет; военнослужащие, проходящие военную службу по контракту до достижения ими возраста 27 лет.

В ведомстве разработан единый информационный справочник для поступающих в высшие военно-учебные заведения «Есть такая профессия — Родину защищать!», где в доступной форме представлены особенности и преимущества выбора профессии офицера, а также информация обо всех высших военно-учебных заведениях, правилах приема и особенностях обучения. Информационный сборник размещен на официальном сайте Минобороны страны в Интернете — www.mil.ru.