Жителя Брянской области задержали в Подмосковье за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Ленинском городском округе задержали ранее судимого жителя Брянской области, который подозревают в незаконном обороте крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе патрулирования территории Видновского лесопарка полицейскими был замечен автомобиль отечественного производства, за рулем которого находился мужчина. При проверке документов гражданин заметно нервничал и вел себя подозрительно. А уже в ходе беседы водитель сообщил, что у него в машине находятся наркотики в связи с чем на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

При досмотре транспортного средства на заднем сиденье сотрудниками полиции был обнаружен пакет, внутри которого находилось девятнадцать свертков, обмотанных изолентой, общим весом около двух килограммов.

Задержанный пояснил, что по указанию куратора он забрал из тайника в Нижегородской области наркотические вещества, которые перевез на территорию Московского региона для дальнейшего распространения через закладки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ.