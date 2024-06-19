Жителя Истры, до смерти избившего своего знакомого, приговорили к 10 годам колонии

Жителя Истры в возрасте 32 лет, который в прошлом году забил насмерть своего знакомого, приговорили к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено ночью 18 июня 2023 года в селе Новопетровское. Мужчина находился со знакомым возле жилого дома, оба были пьяны. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

В ходе потасовки обвиняемый нанес потерпевшему около сорока ударов в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм тот скончался на месте. Тело мужчины через несколько часов обнаружили местные жители.

Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.