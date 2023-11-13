Жителя Красноярского края задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Мужчина по собственной инициативе вышел на сотрудников СБУ и начал с ними переписку.

Ему предложили за вознаграждение сообщить координаты ряда воинских частей на территории региона, а также данные критических инфраструктурных объектов. Злоумышленник согласился и передал всю запрошенную информацию, а также фотоснимки. Все это было квалифицировано как шпионаж и государственная измена.

«УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя города Дивногорска, совершившего государственную измену в форме шпионажа», - сообщили по этому поводу представители региональной пресс-службы этого ведомства.

Это заявление привело ТАСС. Подозреваемый уже взят под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.