Жителя Красноярского края задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
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Мужчина по собственной инициативе вышел на сотрудников СБУ и начал с ними переписку.
Ему предложили за вознаграждение сообщить координаты ряда воинских частей на территории региона, а также данные критических инфраструктурных объектов. Злоумышленник согласился и передал всю запрошенную информацию, а также фотоснимки. Все это было квалифицировано как шпионаж и государственная измена.
«УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя города Дивногорска, совершившего государственную измену в форме шпионажа», - сообщили по этому поводу представители региональной пресс-службы этого ведомства.
Это заявление привело ТАСС. Подозреваемый уже взят под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.