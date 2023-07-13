Жителя Омска отправили на принудительное психиатрическое лечение за попытку убить пенсионерку

Преступления были совершены 26 октября. Злоумышленник зашел за старушкой в подъезд и нанес ей несколько ударов ножом. Затем он отобрал у нее сумку, в которой находились 600 рублей, и скрылся. Чуть позже преступник напал на девушку и забрал у нее пакет с вещами. Задержали его только через два дня после преступлений.

Об этом рассказало ТАСС. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступлений грабитель находился в невменяемом состоянии. Поэтому ему не стали назначать срок в колонии, а обошлись медицинскими мерами, поместив на принудительное психиатрическое лечение.