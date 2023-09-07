Жителя Татарстана задержали за попытку перейти на сторону противника

Россиянин пытался выехать на Украину, чтобы с оружием в руках воевать в составе украинской армии.

Операцию по задержанию провели оперативники Федеральной службы безопасности совместно с представителями полиции. 27-летний житель Альметьевска был задержан в Белгородском районе Белгородской области.

«Намеревался незаконно пересечь государственную границу с целью перехода на сторону ВСУ для участия в боевых действиях», - сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Об этом рассказало ТАСС. Установлено, что после перехода злоумышленник планировал влиться в вооруженное формирование «Легион «Свобода России». Теперь в его отношении возбуждено два уголовных дела. Одно связано с приготовлением к государственной измене, а второе с подготовкой к участию в деятельности террористической организации.