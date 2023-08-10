Жителя Волгограда задержали за стрельбу в кафе-шашлычной и ранение трех человек

Еще в июне в заведении общепита поссорились две компании отдыхавших людей. Один из участников конфликта вытащил травматический пистолет и открыл из него стрельбу. Полиция его задержала только сейчас.

Инцидент произошел в кафе Black lion, которое расположено в Красноармейском районе. Сразу же после стрельбы злоумышленник сел в машину и скрылся с места преступления. Он был объявлен в федеральный розыск и скрывался на протяжении двух месяцев. Теперь же правоохранители сумели разыскать его.

«Злоумышленник, скрывавшийся на территории другого региона, был задержан. Им оказался 34-летний местный житель», - привели журналисты ТАСС заявление пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Жертвами стрелка стали 44-летний и 24-летний мужчины, а также 18-летний юноша. Все они в результате стрельбы попали в больницу. Преступнику вменяют обвинение в причинении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.