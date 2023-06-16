Жителям напомнили о правилах безопасности на железной дороге и мерах, принимаемых в регионе для предотвращения трагедий

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области недавно сообщило, что количество несчастных случаев на железных дорогах Подмосковья сократилось на 35%. И все же за пять месяцев этого года 30 человек погибли при переходе через пути в запрещенных местах, травмировались еще 70. В региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» напоминают, что нужно быть очень внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей.

ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ

Если говорить, собственно, об автомобилистах, основными опасными моментами для них являются железнодорожные переезды. Особенно нерегулируемые специальными шлагбаумами.

«Там, где асфальт пересекает рельсы, – одно из самых травмоопасных мест на дороге», – говорит генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина.

Зоны повышенной опасности – это не только собственно рельсы. Станции, полустанки, платформы, переезды и переходы – вблизи этих мест нужно быть особенно осторожными. Причем как автомобилистам, так и пешеходам. Как раз 15 июня отмечался Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Эксперт напоминает о правилах поведения вблизи них.

Основные правила для пешеходов, которые необходимо неукоснительно соблюдать:

– переход разрешен только в установленных и оборудованных местах

– необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда

– пропускать поезд следует всегда и везде

– категорически нельзя подлезать под стоящий состав, проходить между вагонами

– нельзя бежать по платформе, цепляться за поезд

– нельзя оставлять без присмотра детей

– вблизи станции и непосредственно на ней следует вынимать из ушей наушники

Основные правила для автомобилистов:

Нельзя:

– объезжать шлагбаумы

– самостоятельно поднимать шлагбаум

– объезжать очередь по «встречке»

Нужно:

– проезжать только на разрешающий сигнал светофора

– на переездах без шлагбаума необходимо убедиться, что на путях нет приближающегося поезда

! За нарушение правил проезда через пути автомобилисту грозит штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на 4–6 месяцев.

КАМЕРЫ НА ПЛАТФОРМАХ

Еще прошлым летом в Подмосковье начали фиксировать нарушения при переходе через железную дорогу при помощи камер с возможностью распознавания лиц. Проект реализуется Минтрансом Подмосковья и Управлением на транспорте МВД России по ЦФО совместно с региональным оператором системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп».

Первые камеры были установлены на железнодорожной станции Удельная в Раменском округе. Сейчас список станций расширился: Удельная, Гагаринская, Весенняя, Взлетная, Павшино, Поварово, Перхушково, Жаворонки, Быково, Апрелевка.

С начала года в Подмосковье с помощью камер, а также в ходе рейдов на переходах выявлено более 3 тыс. нарушителей правил перехода через ж/д пути. В Минтрансе Подмосковья отмечают, что применение камер на станциях помогает сократить смертность на железной дороге – в местах их установки количество случаев травмирования снизилось на 90%.

ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ УДОБСТВА

14 надземных и 30 одноуровневых переходов через пути построят в Подмосковье в 2023–2024 годах. Только в прошлом году открыли надземные переходы в Химках и Дедовске, в этом году в списке Реутов, Ленинский, Серпухов, Королев, Лобня, Балашиха, Одинцовский, Раменский и Люберцы.