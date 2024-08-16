Жителям Подмосковья напоминают о возможностях службы по контракту

Жителям региона рассказали о льготах, которые доступны при прохождении военной службы по контракту. Примечательно, что меры поддержки оказывают не только бойцам, но и членам их семей.

Так, участники специальной военной операции могут претендовать на бюджетные места для обучения своих детей в лучших вузах страны, а также достойное жилье, поскольку государство предоставляет их семьям льготную ипотеку.

Также участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе, получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям и не только.

Напоминаем, что размер единовременной выплаты при заключении контракта от государства и области составляет как минимум 800 тысяч рублей. В случае выполнения боевых задач в зоне СВО можно получить выплату в размере от 210 тысяч рублей в месяц. Кроме того, можно получить дополнительные выплаты в размере до миллиона рублей ежегодно.

Узнать подробности о прохождении службы по контракту можно по ссылке или по телефону +7 (495) 990-77-77.

Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев, открытого при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.