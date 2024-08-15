Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при катании на электросамокатах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности при катании на электросамокатах. Используя эти транспортные средства, необходимо соблюдать правила дорожного движения.

Перед поездкой обязательно нужно надевать экипировку, в том числе световозвращатели. Сам самокат следует проверить на предмет работы тормозов и фар.

Передвигаясь на электросамокате, нельзя превышать скорость 25 километров в час, а также перевозить пассажиров и грузы, увеличивать скорость в толпе. Следует помнить, что приоритет — у пешеходов.

Детям до семи лет запрещено ездить на электросамокатах без сопровождения взрослых. Подросткам до 14 лет нельзя передвигаться на этих транспортных средствах по проезжей части.