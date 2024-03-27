Жителям Подмосковья напомнили об основных причинах возникновения возгораний

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об основных причинах возникновения возгораний. Работники ведомства провели противопожарный рейд в Серебряных Прудах и провели разъяснительную работу с жителями.

По словам специалистов, в большинстве случаев причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. В связи с этим гражданам не рекомендуется пользоваться самодельными или неисправными обогревателями, оставлять без присмотра печи и включенное электроборудование.

Также опасно пользоваться электроприборами с перекрученными или поврежденными проводами, нарушением изоляция на сгибах шнура. Помимо этого, нельзя одновременно включать в сеть несколько мощных приборов. Крайне опасно самостоятельно менять сломанную проводку.

Жителям рекомендуется регулярно проверять состояние розеток и проводов. В случае выявления оплавленных участков, гари или повреждений следует вызвать электрика.