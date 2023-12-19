Жителям Подмосковья напомнили правила выбора безопасной алкогольной продукции

В новогоднюю ночь алкогольные напитки есть практически на каждом столе, поэтому важно быть бдительными при выборе спиртного, чтобы праздничное застолье не обернулось неприятностями, указали в Минсельхозпроде Подмосковья. В ведомстве напомнили правила выбора безопасной и качественной алкогольной продукции.

Жителей Московской области призвали не покупать такие напитки в местах несанкционированной торговли. Также в министерстве напомнили, что в России запрещена продажа спиртного через интернет, поэтому не стоит заказывать эту продукцию онлайн.

При покупке алкоголя в магазине необходимо оплачивать его только через кассу. Реализация таких товаров в торговых сетях предусматривает регистрацию в ЕГАИС — единой государственной автоматизированной информационной системе. Также важно убедиться, что на емкости есть федеральная или акцизная марка со штрихкодом.

Как подчеркнул глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов, в Подмосковье создан простой и прозрачный механизм получения лицензии на реализацию алкогольной продукции. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Срок рассмотрения — пятнадцать рабочих дней.

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