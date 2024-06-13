Жителям Подмосковья назвали способы противостоять кибер-мошенникам

Мошенники с каждым разом придумывают новые уловки. Иногда способы обмана настолько ухищренные, что жертвами становятся даже самые подготовленные люди.

Жителям Подмосковья рассказали о самых распространенных способах мошенничества и о том, как защититься от них.

Так, злоумышленники стали оставлять в почтовых ящиках «уведомления» о якобы недоставленных посылках. В «извещении» сказано, что заказ дорогой, чтобы забрать его, нужно перезвонить по указанному номеру.

В данном случае не стоит предпринимать каких-либо действий, особенно если вы ничего не заказывали.

Также мошенники часто звонят по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Важно помнить, что работники силовых ведомств, если им нужно побеседовать с гражданином, всегда вызывают по повестке и никогда не звонят лично. Также они не просят переводить деньги на «резервные» и «безопасные» счета.

Если звонящие представились «службой безопасности банка» или «сотрудниками государственных органов», то никогда не действуйте по инструкции, которую дают на том конце провода. Если все же возникли сомнения, то свяжитесь со своим банком — лучше всего лично обратиться в офис.

Еще одна уловка — взлом аккаунтов руководителей различных компаний. Под чужим именем мошенники рассылают сотрудникам «поручения». В таких ситуациях лично проверьте информацию у руководителя.

Жителям Подмосковья напомнили, что не следует брать трубку, когда звонят с незнакомых номеров. Если все же завязался разговор с мошенником, то всегда используйте критическое мышление и не принимайте спонтанных решений.