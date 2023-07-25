Губернатор Подмосковья: безопасность жителей является абсолютным приоритетом

«Коснулись и ситуации в Котельниках [рейд в молельном доме]. Я считаю, что жители наших городов должны чувствовать себя в безопасности — это абсолютный приоритет. При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разной национальности и веры», — отметил Воробьев.