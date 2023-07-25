Губернатор Подмосковья: безопасность жителей является абсолютным приоритетом
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым, в ходе встречи они обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Об этом глава Подмосковья написал в своих соцсетях.
«Коснулись и ситуации в Котельниках [рейд в молельном доме]. Я считаю, что жители наших городов должны чувствовать себя в безопасности — это абсолютный приоритет. При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разной национальности и веры», — отметил Воробьев.
Губернатор добавил, что власти сделают все, «чтобы не допускать недопонимания и напряженности в будущем».
Ранее Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.