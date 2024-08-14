Жителям Подмосковья рассказали о льготах при прохождении службы по контракту

Жителям региона рассказали о льготах, которые доступны при прохождении военной службы по контракту. Меры поддержки оказывают не только бойцам, но и членам их семей.

Дети бойцов могут поступить на бюджетные места в лучшие университеты страны, получить бесплатные обеды в школах и путевки в оздоровительные лагеря. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на льготную ипотеку.

Размер единовременной выплаты при заключении контракта от государства и области составляет как минимум восемьсот тысяч рублей. В случае выполнения боевых задач в зоне СВО можно получить выплату в размере от двухсот десяти тысяч рублей в месяц. Кроме того, можно получить дополнительные выплаты в размере до миллиона рублей ежегодно.

Задать интересующие вопросы о прохождении службы по контракту можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Также можно ознакомиться с порталом о наборе на контрактную службу.