Жителям Подмосковья рассказали о мобильном приложении «МЧС России». Цель его работы – информирование граждан о прогнозируемых и возникших ЧС, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий.

В приложении доступны следующие сервисы: получение push-сообщений с экстренной информацией, информирование с официальных сайтов территориальных органов МЧС «Внимание!», каталог материалов и памятка действий на темы «Что делать?» и «Первая помощь».

Также в приложении представлены рекомендации по действиям в различных ситуациях, материалы на тему детской безопасности, контакты ГУ МЧС России по Московской области.