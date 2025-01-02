Жителям рассказали о мерах социальной поддержки военнослужащих, заключивших контракт от Подмосковья

Жителям региона рассказали о мерах социальной поддержки, которые доступны для военнослужащих, заключивших контракт от Подмосковья. В их числе — федеральные и региональные льготы.

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей, единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения в размере до 4 миллионов рублей, ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы в размере до 3,2 миллиона рублей.

Также можно рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи и обеспечение медизделиями по назначению врача в военно-медицинских организациях, приостановление действия трудового договора и сохранение места работы на период прохождения военной службы в зоне СВО, льготы в сфере ЖКХ и ряд налоговых льгот, кредитные каникулы по потребительскому кредиту, в том числе ипотечному.

Кроме того, факт военной службы и участия в СВО учитывается при поступлении в вузы — он рассматривается как индивидуальное достижение гражданина. Участники СВО, уволенные с военной службы, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Участвующие в СВО студенты могут перевестись с платного обучения на вакантные бюджетные места, если у них не имеется академической задолженности, а также имеют право на зачисление в вузы в рамках отдельной квоты.

Также доступны региональные льготы. В их числе единовременная выплата, льготы при ранении — выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки».

В Подмосковье участник СВО имеет дополнительное право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование.

Ветераны боевых действий после получения удостоверения имеют право на бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию за жилое помещение и капремонт, 50% льготы на транспортный налог.

Инвалиды СВО могут рассчитывать на помощь в получении паллиативной медпомощи, получение ТСР, не входящих в Федеральный перечень, получение зарегистрированных лекарств и медицинских изделий бесплатно, адаптацию жилья под потребности инвалидов, отпуск в удобное время.

Семьям погибших или умерших полагается единовременное пособие в случае гибели военнослужащего в размере 3 миллионов рублей, ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, оказание психолого-психотерапевтичеcкой помощи, первоочередное право на приобретение участков в СНТ и ОНТ в аренду, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической помощи, консультирование по юридическим вопросам, газификация ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», право на внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, волонтерская помощь.