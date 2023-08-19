Жителям РФ не рекомендуют класть телефон рядом на подзарядке во время сна
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Специалисты компании Apple настоятельно не рекомендует пользователям размещать свой гаджет рядом с собой во время сна, прежде всего в процессе зарядки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на издание Mirror.
Отмечается, что это может стать причиной возгорания, поражения током, травмы, повреждения смартфона или окружающего имущества.
Добавляется, что нужно заряжать гаджет в удалении от кровати, без чехла и в хорошо проветриваемом помещении.