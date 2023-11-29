Жителю Киргизии дали пять лет колонии за похищение детей в Новосибирске

Иностранец похитил троих несовершеннолетних детей у своего знакомого, и получил за это срок.

Криминальная история произошла в середине декабря прошлого года. Тогда 28-летний мигрант из Киргизии, приехавший в Новосибирск, решил поправить материальное положение. Он вознамерился похитить троих детей своего знакомого, у которого проживал на тот момент. Злоумышленник сложил вещи детей, их документы, и вывез несовершеннолетних в Томск, откуда собирался переправить уже за рубеж. Он планировал получить выкуп за похищенных. Но в его планы вмешались правоохранители. Об этом сообщили РИА Новости.

«Был задержан сотрудниками полиции в помещении Железнодорожного вокзала Томска», - указали журналисты.

Суд признал иностранца виновным в похищении, и назначил ему наказание: пять лет и один месяц заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.