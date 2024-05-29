Жительница Подмосковья похитила двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле — СМИ
Mash: жительница Подмосковья похитила двухлетнего ребенка с площадки в Ярославле
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Жительница Подмосковья похитила двухлетнюю девочку прямо с детской площадки в Ярославе, пишет Mash.
По информации издания, мать девочки и похитительница могут быть знакомы. Всю ночь сотрудники правоохранительных органов и волонтеры искали несовершеннолетнюю.
Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Ярославской области, девочка была найдена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения ребенка. Возбуждено уголовное дело.