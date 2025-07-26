На жилой дом в Брянске упали обломки украинского БПЛА

В результате отражения ночной атаки противника на многоквартирный дом в Брянске упали обломки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом стало известно из сообщения главы региона Александра Богомаза, опубликованного в его телеграм-канале.

Губернатор отметил, что благодаря счастливой случайности никто не пострадал в результате инцидента.

«При отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска», – говорится в заявлении Богомаза.

Он также сообщил, что при осмотре мест, где упали фрагменты беспилотного летательного аппарата, не было обнаружено никаких повреждений. В данный момент на месте падения фрагментов дрона работают экстренные службы города.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации проинформировали, что в ночь на 26 июля в воздушном пространстве страны были успешно ликвидированы 54 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине.