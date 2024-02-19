Жительница Сочи три дня ждала вызволения из узкого «подземелья»

Девушка из Сочи застряла между стенами домов, и оказалась в подвальном помещении на долгих три дня. Она не ела и не пила, а также не могла докричаться до людей. Об этом сообщает МЧС РФ.

Жительница Сочи услышала за стенами истошный крик о помощи, и позвала спасателей. Они обнаружили, что между стенами домов в узком подвальном помещении была зажата девушка. Как оказалось, она провела в одном и том же положении без еды и питья целых три дня. Ей повезло, что ее голос услышала неравнодушная горожанка.Для вызволения сочинки спасателям пришлось разобрать часть кирпичной кладки. Сама пострадавшая позже объяснила, что упала с чердака вниз и оказалась в заложницах «подземелья». После спасения девушке оказали необходимую помощь. Сейчас ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

В спасательной операции участвовали сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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