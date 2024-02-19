В США турист упал с 60-метрового обрыва и выжил

Путешественник угнал машину в Йосемитском национальном парке, а вскоре упал с обрыва вместе с транспортом. Ему чудом удалось выжить, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на американскую прокуратуру.

Неизвестный оставил в Йосемитском национальном парке велосипед на проезжей части, что вынудило водителя легкового транспорта затормозить. Он вышел убрать препятствие с дороги, но в этот момент турист запрыгнул в его авто и уехал.

28-летний путешественник был быстро найден полицией. Злоумышленник пытался оторваться от стражей порядка, однако из-за высокой скорости он потерял управление, столкнулся с другим транспортом и откатился в сторону обрыва. Горе-конщик улетел вниз с 60-метровой высоты каньона. Он едва не расстался с жизнью, но в итоге обошелся травмами.

Прокуратура штата уточнила, что инцидент случился еще 26 декабря 2022 года. Лишь недавно туристу вынесли обвинение. Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения и крупный штраф.

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