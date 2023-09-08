Жительницу Читы взяли под арест за видеосъемку военных колонн и эшелонов

21-летняя обитательница Забайкалья после начала специальной операции стала резко осуждать и критиковать ее. На этой почве она даже рассорилась со всеми своими подругами. Девушка познакомилась в сети с украинцем, который оказался сотрудником пограничной службы Украины. Она даже стала выполнять его задания на видеосъемку нужных ему объектов. А со временем читинка планировала переехать на Украину. Для этого ее новый знакомый должен был выслать ей необходимые финансы.

ФСБ установила, что злоумышленница снимала железнодорожные составы с техникой и военнослужащими. Она также отсняла в прошлом году автомобильную колонну с мобилизованными жителями Забайкалья. Она даже ездила в Читинский аэропорт, чтобы и там запечатлеть на камеру военных. Все эти кадры немедленно отсылались украинскому другу.

Все это было квалифицировано как государственная измена, поскольку все видео могли использоваться для причинения вреда в отношении РФ и ее вооруженных сил. Забайкальский краевой суд взял под стражу девушку до 2 ноября.