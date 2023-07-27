Журналист Херш обвинил администрацию Байдена в организации атак на Крымский мост

Известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что за обеими атаками на Крымский мост стоит Белый дом. Об этом он заявил со ссылкой на американского чиновника.

Журналист привел его слова о том, что при атаках применялись американские технологии.

Украина дважды атаковала Крымский мост, соединяющий полуостров с Таманью. В октябре 2022 года на мосту взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. В ночь с 16 на 17 июля переправа была атакована двумя надводными беспилотниками. В обоих случаях погибли люди.

Также Херш написал о том, что военные в США и Украине уже даже не делают никаких прогнозов об итогах украинского контрнаступления, понимая, что оно провалено, и «баланс сил на стороне России».

Ранее Сеймур Херш раскрыл подробности взрывов на «Северных потоках», в которой обвинил в диверсии спецслужбы США, а также раскрыл коррупционные схемы президента Украины Владимира Зеленского.