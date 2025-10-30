Жуткая находка: тело мужчины выпало из мусоровоза в Петербурге

Фото: [ Работа мусоровоза при вывозе ТКО в Рузском округе/Медиасток.рф ]

В Санкт-Петербурге при выгрузке мусора из кузова мусоровоза на улице выпал труп мужчины. О жуткой истории сообщила «Фонтанка».

О происшествии 30 октября стало известно от водителя транспортного средства, который рассказал о находке правоохранителям.

Погибшему, по предварительным данным, около 35-40 лет. Из видимых повреждений у него зафиксировали только рассечение головы. Для установления точной причины смерти тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность погибшего установлена — им оказался уроженец Вологодской области, проживавший на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

По информации полиции, мужчина бродяжничал и, скорее всего, забрался в мусорный контейнер (пухто), чтобы переночевать. Там при сборе и уплотнении отходов мусоровозом он получил смертельную травму. Расследование обстоятельств гибели продолжается.

