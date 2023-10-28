Зимнее обслуживание федеральных трасс Подмосковья будет осуществлять более 700 единиц спецтехники

Парк специальной дорожной техники для очистки автодорог Подмосковья от снега и льда насчитывает более семисот единиц. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства дорожной инфраструктуры и транспорта.

Также известно, что для обеспечения безаварийного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Подмосковья заготовлено более 250 тысяч тонн противогололедных материалов и организована работа 42 пескобаз.

Напоминаем, что с целью мониторинга дорожной обстановки на подведомственной федеральной сети дорог функционирует 81 метеостанция, состояние проезда контролируется с помощью 116 видеокамер. Данные о погодной обстановке, состоянии покрытия, температуре, осадках, плотности транспортного потока в онлайн-режиме поступают на пульт оперативного дежурного в ситуационный центр.