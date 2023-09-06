Золотые часы с бриллиантами за семь миллионов рублей обнаружили у пассажирки в Домодедово

Незадекларированные элитные золотые часы с бриллиантами за семь миллионов рублей были обнаружены у пассажирки в аэропорту Домодедово. Об этом рассказали в таможне аэровокзала.

Гражданка РФ в возрасте 52 лет прибыла в подмосковный аэропорт из Дубая. Во время досмотра в багаже женщины нашли коробку от часов бренда Chopard. Сам аксессуар был на руке пассажирки.

Как показало исследование, часы были изготовлены из золота 750 пробы и инкрустированы бриллиантами. Их стоимость составляла около семи миллионов рублей.

Теперь на пассажирку могут завести уголовное дело о контрабанде. Ей грозит лишение свободы и крупный штраф.