Конституционный суд РФ признал эвтаназию бездомных животных допустимой мерой, но лишь в исключительных случаях, когда они представляют угрозу для человека. Зоозащитник Элмурод Расулмухамедов пояснил, будет ли введена чипизация животных, удастся ли прекратить жестокое обращение с ними. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, массовые убийства собак являются уголовным преступлением, и информацию обо всех аналогичных случаях необходимо сразу же направлять в правоохранительные органы. Однако нередко подобные вызовы оказываются ложными, и по приезду туда выясняется, что никто никаких животных не сжигает, и фанатичные зоозащитники просто повелись на информацию из интернета, которую попросту вбросили или раскрутили. Поэтому в таком случае чипирование собак выгоднее их убийства. В случае нападения собак на людей важно в такой обстановке принимать решения взвешенно и спокойно.

Эксперт добавил, что парламентарии нередко не слышат и не видят сути, считая, что закон не работает по причине того, что кто-то на местах что-то делает не так, в этом случае субъекты РФ оказались зажаты с двух сторон, поэтому ряд из них и вовсе отказались заниматься этим, чтобы за это взялись структуры, потому что тогда у вас изъятие документов происходит непосредственно в администрации.

По его мнению, для разрешения ситуации необходимо прежде всего отказаться от мнения, что чипирование и стерилизация снижают агрессивность, поскольку это вовсе не связано с их половой функцией.