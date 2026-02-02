«10 километров по снежной пустыне». Спасатели нашли пропавшую группу с детьми на Камчатке

Спасательные подразделения вышли на связь и приступили к эвакуации восьми человек, в числе которых трое детей.

Туристы, ранее считавшиеся пропавшими в Мильковском районе, были обнаружены. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Спасатели "ЦОД" и полиция выдвинулись к дачному домику для их эвакуации. Скоро все закончится», — написал он.

По оперативным данным, группа была локализована на территории одной из баз отдыха. Сотрудники камчатского КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» («ЦОД») и правоохранители, преодолев на снегоходах порядка 10 километров по заснеженной местности, встретили двоих взрослых из состава пропавших. Те на собственном снегоходе пытались пробить дорогу в направлении поселка Пущино. Остальные участники похода — трое взрослых и трое детей — оставались в домике, до которого спасателям предстояло преодолеть ещё около четырех километров.

Сигнал об исчезновении группы, отправившейся к Пущинским источникам и не вышедшей на связь в оговоренный срок, поступил на горячую линию 112 в ночь со 1 на 2 февраля. Уже с утра к полномасштабной поисковой операции подключились профессиональные спасательные формирования и полицейские.

