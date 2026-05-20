В ЖК «Станиславский» Красногорска построят новый детский сад

В жилом квартале «Станиславский» городского округа Красногорск возведут новый детский сад, рассчитанный на 120 мест, компании «ОМ Девелопмент» выдали разрешение на строительство соцобъекта. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Здание будет рассчитано на пять групп — от ясельных до подготовительных, для детей также будут предусмотрены музыкальный и спортивный залы, комнаты для кружков, медицинский и пищевой блоки, прачечная. Вблизи на территории появятся газоны, деревья, кустарники и цветники, пять игровых площадок и одна физкультурно-оздоровительная, а также места для кратковременной остановки транспорта.

«В Московской области все большее значение приобретает подход, при котором вместе с жилой застройкой одновременно развивается и социальная инфраструктура: детские сады, школы и другие важные объекты. Такой принцип позволяет заранее закладывать необходимые сервисы и формировать полноценную городскую среду, а не ограничиваться только жилыми домами», — отметил исполнительный директор «ОМ Девелопмент» Александр Сабаев.

Учреждение войдет в состав новой жилой среды, его планируют ввести в эксплуатацию в конце 2027 года.

